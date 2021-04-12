Рязанские молодогвардейцы оказали адресную погорельцам села Ермишь

Фото: МГЕР.

11 апреля активисты Рязанского регионального отделения «Молодой Гвардии» доставили гуманитарный груз семье Сафоновых из города Ермишь Рязанской области. Одежда и обувь, постельное белье, посуда и другие предметы быта собирались молодогвардейцами в течение прошлой недели сразу после известия о случившейся беде.

По словам очевидцев, пожар начался с хозяйственной постройки. Первыми огонь увидели соседи, они же и разбудили хозяев дома. Несмотря на оперативное реагирование, пламя перекинулось на дом Сафоновых. На место чрезвычайного происшествия выехала пожарная команда, однако дом, имущество и документы были сожжены.

Как отмечает и.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Вячеслав Поскребышев, сбор необходимых вещей начался сразу после информации о том, что семье Сафоновых требуется помощь. Он подчеркнул, что под шефством регионального отделения находится несколько районных семей, каждой из которых активисты стараются оказать любую посильную помощь.

Если вы также хотите помочь семье Сафоновых или другим семьям, свяжитесь с нами по номеру телефона: Вячеслав, 8-910-630-23-28.