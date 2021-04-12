Приговор заморившей младенца голодом рязанке вступил в силу

Приговор жительнице Рязани Наталье Жарковой, заморившей голодом собственного сына, вступил в законную силу. Ее признали виновной в убийстве с особой жестокостью.

Летом 2018 года Жаркова родила пятого ребенка. Положение было бедственным:

«Отец ребенка периодически не работал, и доход семьи состоял из получаемых пособий и пенсий на детей в размере около 40 тысяч рублей ежемесячно», - сообщает пресс-служба Рязанского областного суда.

Когда малышу исполнился месяц, Жаркова письменно отказалась от медицинского обслуживания в ближайшей детской поликлинике. На учет в другую поликлинику ребенок поставлен не был, а патронажная медсестра дважды заставала горе-мать нетрезвой. Другие свидетели тоже подтвердили, что Жаркова ушла в запой. В материалах дела сказано, что с конца октября женщина недокармливала ребенка, а с 5 ноября перестала кормить совсем. Через двое суток младенец умер от истощения.

В итоге в декабре 2020-го Октябрьский районный суд Рязани приговорил Жаркову к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Сторона защиты подала апелляцию, которую 9 марта рассмотрела вышестоящая инстанция, оставив это решение без изменений.

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