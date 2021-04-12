В семи районах Рязанской области 12 апреля отключат электричество

В семи районах Рязанской области 12 апреля отключили электричество.
Фото: Наталия НЕЧАЕВА
12 апреля в семи районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Сапожковский район:
- село Никольское, деревня Федоровка — с 09:00 до 17:00.
Захаровский район:
- село Добрые Пчелы, село Катагоща, село Захарово (улицы Спортивная, Зеленая, Солнечная) — с 09:00 до 17:00.
Рязанский район:
- село Шумашь — с 09:00 до 17:00.
Рыбновский район:
- село Алешня, деревня Покровка, село Булыгино, деревня Красный Поселок, село Лужки — с 10:00 до 14:00;
- деревня Войнюково — с 10:00 до 16:00;
- село Старолетово, деревня Чурилково — с 09:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Акуловский Участок — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- деревня Кучино — с 09:30 до 13:00;
- село Выжелес — с 13:00 до 17:00.
Михайловский район:
- деревня Каморино — с 11:00 до 17:00;
- село Щетиновка, город Михайлов (частично) — с 14:00 до 17:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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