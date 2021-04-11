Администрация Рязани сообщила о начале записи в детские сады

Администрация Рязани опубликовала приказ о зачислении в городские детские сады на 2021-22 учебный год.

Запись в детские дошкольные учреждения детей в возрасте от 3 до 4 лет продлится до 25 апреля.

Из нововведений этого года стоит выделить, что в период действия режима повышенной готовности, для начала процедуры зачисления родителям не надо приходить в детский сад лично. Подтвердить заявку можно будет в течении двух недель по телефону или написав на электронную почту образовательного учреждения.

Телефон для справок: 8 (4912) 55-50-55.

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