В Рязанской области пьяный сын забил до смерти престарелого отца

11 апреля суд Рязанского района отправил в СИЗО мужчину, подозреваемого в убийстве своего престарелого отца. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на региональный СК.

По версии следствия, между мужчинами произошел конфликт, закончившийся тем, что нетрезвый сын до смерти забил 77-летнего отца. Бездыханное тело погибшего было обнаружено в его собственном доме. При этом отмечается, что подозреваемый ранее уже был неоднократно судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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