12 апреля в Рязани возможен кратковременный дождь

В понедельник 12 апреля в Рязанской области ожидается переменная облачность. Такой прогноз опубликовало региональное ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.
Ночью будет преимущественно без осадков, а днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер прогнозируется восточной, с порывами от 6 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -1…+4°С, днем +11…+16°С.
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