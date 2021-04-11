Из-за ям на дороге в Сараевском районе произошло ДТП

Автомобили не поделили проезжую часть. Фото: издательство «Пресса».
10 апреля в Сараевском районе столкнулись Chevrolet Niva и Ford Focus. Об этом сообщает издательство «Пресса».
По предварительным данным, легковушки двигались в попутном направлении, но не поделили дорогу. Водитель автомобиля Ford пошел на обгон, а водитель Niva, не посмотрев в зеркало, решил объехать ямы на дороге.
По счастливой случайности, в ДТП никто не пострадал. Автомобилям же потребуется ремонт.
Фото: издательство «Пресса».
Фото: издательство «Пресса».
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