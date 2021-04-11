В ГИБДД прокомментировали ДТП, спровоцированное пьяным рязанцем

В пресс-службе регионального управления ГИБДД прокомментировали аварию, произошедшую 10 апреля в Горроще и спровоцированную пьяным водителем.

«В 17.50 на улице Гагарина нетрезвый водитель, управляя автомобилем Mazda 6, по предварительной информации, совершил наезд на припаркованные автомобили «ВАЗ 2106», Honda и Volkswagen. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Пострадавших не зарегистрировано», - сообщили в Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место, отстранили водителя от управления автомобилем и доставили на медосвидетельствование. Оно показало, что степень опьянения нарушителя составила 1.289 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это более чем в восемь раз превышает допустимый уровень.

Теперь ему грозит штраф в размере 30 000 рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

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