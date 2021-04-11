В Рязанской области выявлено еще 52 случая заражения коронавирусом, сообщили в региональной оперативной группе.

При этом, по состоянию на 11 апреля, в регионе выявлено 26 875 человек, заразившихся COVID-19 с начала пандемии. Суточный прирост заболевших составил - 0,19%.

«Мероприятия, необходимые для предотвращения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме», - сообщили областном правительстве.

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