Уходя от погони, пьяный водитель спровоцировал массовое ДТП

Пострадало четыре автомобиля. Фото: ПУВР.

10 апреля в Горроще на улице Полетаева произошло массовое ДТП, спровоцированное пьяным водителем, уходящим от погони полиции. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы аварии.

«Полетаева. Пьяный уходил от погони. Итог четыре машины. Даже жигулям досталось по цепочке», - написал свидетель аварии в паблике «ПУВР».

Другой очевидец рассказал, что сотрудники ГИБДД достали водителя, который не стоял на ногах, из разбитой машины и сразу же надели наручники. Также отмечалось, что «гонщика» видели на улице Островского, проезжающего со скоростью 150 километров в час.

Свидетели рассказали, что водитель был пьян. Фото: ПУВР.

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