Главу администрации Рязани не устроил внешний вид мусорных контейнеров

Такие контейнеры портят весь вид. Фото: пресс-служба администрации Рязани.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина провела объезд дворов, проверив состояние контейнерных площадок в которые жители областного центра выбрасывают мусор.

В частности на улице Кальная у домов №5 и №7 оказалось чисто. Мусор с площадок вывозится регулярно, однако, главе не понравился внешний вид самих контейнеров.

«Весь вид портят старые ржавые контейнеры, их надо менять», - приводит слова Сорокиной пресс-служба администрации Рязани.

А во дворе дома №19 на улице Полонского Елену Сорокину возмутила грязь, раскиданные бытовые отходы и крупногабаритный мусор. Оказалось, что здесь уже долгое время нет управляющей компании. Глава администрации поручила подчиненным решить вопрос и назначить управляющую компанию.

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