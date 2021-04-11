В Рязани под колесами поезда погибла 83-летняя женщина

Женщина не заметила поезда. Фото: Архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранним утром 11 апреля в районе автовокзала Центральный погибла 83-летняя жительница областного центра. Об этом «КП»-Рязань» сообщили в транспортной полиции.

По предварительным данным, женщина переходила железнодорожные пути в неположенном месте и не заметила приближающегося поезда. Она скончалась до приезда медиков.

Место, в котором произошла трагедия, часто используется в качестве перехода жителями поселка Ворошиловка. Для них это самый коротких путь, чтобы оказаться на Московском шоссе. Ближайший же оборудованный переход, располагается в районе платформы «Лагерной».

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