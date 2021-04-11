В Скопинском районе пожар уничтожил жилой дом

Огонь полностью уничтожил строение. Фото: ГУ МЧС по Рязанской области.
11 апреля в селе Гремячка Скопинского района произошел пожар в частном жилом доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.
Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 0.35. Но, несмотря на усилия пожарных, пламя полностью уничтожило деревянное строение. Один человек пострадал.
На тушение выезжали две единицы техники и шесть человек личного состава Государственной противопожарной службы.
Причины чрезвычайного происшествия и причиненный ущерб устанавливаются.
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