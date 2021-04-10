РФС и Минспорта РФ помогут Рязанской области развивать футбол

Министр спорта РФ Олег Матыцин пообещал уделить отдельное внимание подготовке квалифицированных футбольных тренеров для Рязанской области. Фото: Алексей ФОКИН

9 апреля в Москве власти Рязанской области подписали соглашение о развитии футбола в регионе с Минспорта РФ и Российским футбольным союзом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Главным результатом нашей работы должен стать существенный рост числа рязанцев, которые систематически занимаются футболом и массово, и профессионально», - заявил губернатор Николай Любимов.

Число людей, вовлеченных в этот вид спорта, по задумке чиновников, должно вырасти с 26 тыс. до 43 тыс. человек. Планируется подстегнуть рост числа объектов соответствующей инфраструктуры, футбольных команд, тренеров.

Николай Любимов уверен, что Минспорта РФ вместе с РФС «окажут значимую поддержку» и профессиональтным командам – ФК «Рязань» и ЖФК «Рязань-ВДВ».

«К концу 2024 года в регионе планируется построить малоформатный футбольный манеж и более десяти полноразмерных полей и мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Отдельное внимание уделим подготовке новых квалифицированных тренеров, благодаря которым в регионе появится больше команд, в том числе детских», - пообещал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Также он, подтверждая слова губернатора, обнадежил, что рязанский профессиональный футбол продолжит развиваться. Сюда же он отнес мужской мини-футбольный клуб.

- Для регулярного пополнения системы способными футболистами в регионе откроются три новых отделения футбола, - сказал Матыцин.

Президент РФС Александр Дюков и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!