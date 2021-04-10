Рязань
Еще
Радио
Рязань
Еще
Радио
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 апреля 2021 13:50

РФС и Минспорта РФ помогут Рязанской области развивать футбол

Это должно коснуться и инфраструктуры для любителей, и системы профессиональных клубов
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Министр спорта РФ Олег Матыцин пообещал уделить отдельное внимание подготовке квалифицированных футбольных тренеров для Рязанской области.

Министр спорта РФ Олег Матыцин пообещал уделить отдельное внимание подготовке квалифицированных футбольных тренеров для Рязанской области.

Фото: Алексей ФОКИН

9 апреля в Москве власти Рязанской области подписали соглашение о развитии футбола в регионе с Минспорта РФ и Российским футбольным союзом. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Главным результатом нашей работы должен стать существенный рост числа рязанцев, которые систематически занимаются футболом и массово, и профессионально», - заявил губернатор Николай Любимов.

Число людей, вовлеченных в этот вид спорта, по задумке чиновников, должно вырасти с 26 тыс. до 43 тыс. человек. Планируется подстегнуть рост числа объектов соответствующей инфраструктуры, футбольных команд, тренеров.

Николай Любимов уверен, что Минспорта РФ вместе с РФС «окажут значимую поддержку» и профессиональтным командам – ФК «Рязань» и ЖФК «Рязань-ВДВ».

«К концу 2024 года в регионе планируется построить малоформатный футбольный манеж и более десяти полноразмерных полей и мини-футбольных площадок с искусственным покрытием. Отдельное внимание уделим подготовке новых квалифицированных тренеров, благодаря которым в регионе появится больше команд, в том числе детских», - пообещал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Также он, подтверждая слова губернатора, обнадежил, что рязанский профессиональный футбол продолжит развиваться. Сюда же он отнес мужской мини-футбольный клуб.

- Для регулярного пополнения системы способными футболистами в регионе откроются три новых отделения футбола, - сказал Матыцин.

Президент РФС Александр Дюков и губернатор Рязанской области Николай Любимов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!