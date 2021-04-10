В Рязани мужчина погиб, выпав из окна жилого дома на улице Тимуровцев

Утром 10 апреля на улице Тимуровцев в Рязани человек погиб, выпав с четвертого этажа жилого дома. Об этом «Комсомольске» сообщили очевидцы.

По факту гибели мужчины 1952 года рождения проводит проверку областной СУ СКР. В пресс-службе ведомства отметили, что следователи работают на месте происшествия. Уже назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти.

Также известно, что погибший жил вдвоем с братом, однако соседи никакого конфликта между ними не заметили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!