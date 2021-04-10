С 12 апреля в Рязани отключат горячую воду по 30 адресам

С 12 апреля в Рязани по 30 адресам отключат горячую воду. Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей будет проводить профилактические мероприятия на ЦТП и котельных.

В списке 29 жилых домов и один детский сад:

- улица Березовая, дома 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и (детский сад №43), 1к, 1м, 1н;

- улица Бронная, дома 7, 13, 13к1;

- улица Вознесенская, дом 10;

- улица Грибоедова, дома 11/8, 20, 24/5, 26/6, 40,42;

- улица Дзержинского, дома 59к2, 59к3;

- улица Маяковского дом 36;

- улица Свободы, дом 81;

- улица Фрунзе, дом 25;

- улица Фурманова, дома 2/4, 54б;

- улица Шевченко, дом 95.

В большинстве случаев ГВС планируется восстановить 16 апреля, и только в случае улицы Бронной на день позже.

Напомним, в апреле ожидаются еще две волны отключений – 19-го и 26-го числа. В списке МУП «РМПТС» на второй весенний месяц находятся 104 адреса (подробнее).