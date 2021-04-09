Бизнес-омбудсмен Борис Титов: В Рязанской области необоснованно демонтируют ларьки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рязанская область вошла в число девяти регионов России, где зафиксировали необоснованный демонтаж киосков, ларьков и других нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова.

По данным аппарата, кроме Рязанской области «необоснованно демонтировали ларьки» в Астраханской, Иркутской, Кемеровской, Новосибирской, Курганской областях, а также в Карелии, Красноярском крае и Санкт-Петербурге.

Всего к уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионах поступило 179 обращений по данной теме.

Как отметили в пресс-службе федерального бизнес-омбудсмена, до принятия федерального законодательства о нестационарной торговле возможно принять соответствующие нормативно-правовые акты на региональном уровне - с единым подходом для муниципалитетов. Однако на сегодняшний день такой закон принят только в Челябинской области, еще в трех регионах его готовы принять, но Рязанская область к ним не относится.

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