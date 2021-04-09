С 10 апреля добраться до Заокского и Коростово можно только на теплоходах

До рязанских сел Заокское и Коростово пустят теплоходы.

С 10 апреля между Рязанью и пригородными селами Заокское и Коростово открывается теплоходное сообщение. Уровень воды в Оке достиг опасных для движения грузового транспорта отметок. Теперь добраться в села можно будет только по воде.

Время отправления:

Из Рязани. До Заокского – в 5.30, 14.30, 18.30 ежедневно.

До Коростово – в 18.00 по средам, пятницам, воскресеньям.

Из Заокского – в 6.30, 15.30, 19.30 ежедневно.

Из Коростово – в 6.00 по понедельникам, четвергам и субботам.

Стоимость проезда до Заокского составит 45 рублей, до Коростова – 62 рубля.

Из сел до теплоходов люди будут доставлять грузовиками «Урал». Из села Заокское с улицы Приокской, от магазина «Лесок» и от въезда в село («Горка») 6.00, 15.00, 19.00. Из села Коростово от магазина «Лесок» до катера 5.30, 14.30, 18.30.

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