С 5 по 9 апреля в региональную общественную приемную обратилось 15 человек.

Часть вопросов были решены положительно. Например, депутат Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов помог заявительнице в организации обследования и лечения сына.

По остальным обращениям были даны исчерпывающие консультации или направлены запросы в соответствующие инстанции.

В частности, житель областного центра попросил содействия в обустройстве остановки общественного транспорта на пересечении дорог, ведущих в несколько сел Рязанского района. Еще одна заявительница рассказала о необходимости переноса остановочного павильона – он расположен близко к дому и мешает проезду коммунальных служб.

«Кроме этого, поступило 67 коллективных обращений от жителей Рязани с просьбой о ремонте дворовых территорий. Все они были переданы главе администрации Рязани», – пояснила руководитель региональной общественной приемной партии «Единая Россия» Татьяна Панфилова.

Также рязанцы обратились за консультацией по вопросу правомерности взимания платы за проведение поверки счетчика газа, перерасчета пенсии, применения срока давности при взыскании налоговых задолженностей.

«Региональная приемная возобновляет очные приемы. Граждане могут обратиться за помощью к депутатам Рязанской областной и городской Думы, специалистам ведомств, юристу, адвокату», – пояснила Татьяна Панфилова.

График приемов доступен по ссылке. Уточнить интересующую информацию можно по телефонам (4912) 28-43-13 и 28-43-23. Письменное обращение можно направить по почте (390000, г. Рязань, ул. Горького д.49А) или на электронный адрес op@ryazan.er.ru

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