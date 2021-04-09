Рязанская ГИБДД проведет масштабные рейды по тонировке

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Рязанская ГИБДД проводит масштабные рейды по выявлению нарушителей правил тонировки автомобилей. Об этом 9 апреля сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ведомстве напомнили, что светопропускание ветрового и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%.

За нарушение этого требования водителям грозит штраф в размере 500 рублей. В случае, если после оформления протокола водитель отказывается устранить нарушения, в отношении него составляется требование о прекращении административного правонарушения.

Если по истечении установленного срока водитель нарушит правила тонировки на этой же машине, то ему грозит наказание вплоть до административного ареста на 15 суток.