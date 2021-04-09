В Кораблинском районе освободились от воды два моста

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В Кораблинском районе освободились от воды два низководных моста - через реки Мостья и Проня. Они располагаются соответственно вблизи населенных пунктов Пустотино и Быково. Такая информация поступила от ГУ МЧС по Рязанской области днем 9 апреля.

Отметим, что о подтоплении из-за половодья пустотинского моста сообщалось 4 апреля, а о подтоплении быковского – двумя днями ранее.

По данным с гидрологического поста на реке Проня, у деревни Быково за сутки зафиксировано понижение уровня воды на 8 см.