В Рязани могут объединить перинатальный центр и детскую ОКБ, сообщает ТКР.
Во время заседания экспертного совета при правительстве Рязанской области, которое состоялось 9 апреля, прозвучали предложения по улучшению ситуации в сфере здравоохранения в регионе.
В частности, эксперты предложили объединить перинатальный центр и детскую ОКБ, а также создать на базе учреждений медицинский кластер.
Кроме того, специалисты обсудили необходимость пересмотра детского коечного фонда для организации в Рязани отделения катамнеза (медицинская база о пациенте).
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