В Рязани могут объединить перинатальный центр и детскую ОКБ, сообщает ТКР.

Во время заседания экспертного совета при правительстве Рязанской области, которое состоялось 9 апреля, прозвучали предложения по улучшению ситуации в сфере здравоохранения в регионе.

В частности, эксперты предложили объединить перинатальный центр и детскую ОКБ, а также создать на базе учреждений медицинский кластер.

Кроме того, специалисты обсудили необходимость пересмотра детского коечного фонда для организации в Рязани отделения катамнеза (медицинская база о пациенте).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!