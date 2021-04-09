В Луховицах задержали 32-летнего закладчика из Рязани

В Луховицах задержали рязанца, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного УМВД.

Взяли 32-летнего ранее судимого закладчика в тот момент, когда он шел из леса к своей машине. Мужчина нервно озирался по сторонам, чем и привлек внимание сотрудников ГИБДД.

Во время досмотра автомобиля под пассажирским сиденьем полицейские нашли сверток с порошком, как оказалось позже - синтетическим наркотиком. А в багажнике у мужчины лежала сумка с двумя рулонами разноцветной клейкой ленты, упаковками полиэтиленовых вакуумных пакетов и электронными весами.

По словам рязанца, 500 гр наркотиков он забрал в Чехове для дальнейшей расфасовки и сбыта в городах Подмосковья. Также он показал места, где уже успел сделать шесть закладок.

Всего из незаконного оборота полицейские изъяли свыше 230 гр наркотика. Против мужчины возбудили уголовное дело.

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