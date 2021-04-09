Ока затопила 28 приусадебных участков в Рязани

Утром 9 апреля (пятница) река Ока в черте Рязани поднялась на 25 сантиметров. Уровень воды составляет 390 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста. Общий подъем воды за время половодья составил 4 метра 16 сантиметр (вода поднимается с отметки -26 сантиметров).

В 4-м и 6-м микрорайоне Борок (Рязань) произошло подтопление 28 приусадебных участков. Жизнеобеспечение населения не нарушено.

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