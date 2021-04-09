«Единая Россия» помогает волонтерам подготовиться к выборам

Слушателям рассказали об актуальной общественно-политической ситуации в стране, базовых задачах в предвыборной кампании и эффективных технологиях работы с избирателями. Эксперты объяснили, что значат данные социологических исследований, какие сегодня существуют запросы у россиян, и обозначили основные направления работы кандидатов предварительного голосования «Единой России».

«Неравнодушные люди, склонные к общественной работе и делающие это не на словах, – это очень важный кадровый ресурс для серьезных системных политических партий», – уверен директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский, который стал одним из экспертов семинара.

По мнению председателя правления Фонда развития гражданского общества Константина Костина, крайне важно, что «Единая Россия» помогает общественникам получить навыки публичной политической и электоральной работы.

«За спиной у волонтеров успешный опыт практической работы по оказанию помощи гражданам в период пандемии. В то же время у большинства нет опыта политической деятельности. А для того, чтобы стать кандидатом, придется соперничать, в том числе, и с политическими тяжеловесами», – подчеркнул он.

Такие образовательные форматы крайне полезны для тех, кто решил принять участие в предварительном голосовании, но всегда был далек от политики и впервые пробует свои силы, уверены эксперты.

«Тот запрос на обновление, который есть в обществе, и моментальная реакция партии «Единая Россия» на этот запрос – признак открытости власти и искреннего желания предоставить возможность молодым и небезразличным гражданам попасть в представительные органы власти», – отметил руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич.

Сами кандидаты из числа волонтеров, представителей общественных организаций точно знают, зачем идут на предварительное голосование «Единой России».

«Они непосредственно взаимодействуют с жителями Рязанской области, выражают их интересы. Проблемы, которые они поднимают, – актуальны. И самое главное, они предлагают конкретные решения по ряду проблем», – отметил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации VIII созыва Сергей Филимонов.

Процесс обновления партии – это естественный процесс, добавил председатель регионального оргкомитета.

«Люди приходят, проявив свою активную позицию, свою инициативу. Это самые разные люди – врачи, учителя, предприниматели, представители малого и среднего бизнеса. Те, кто пришел участвовать в предварительном голосовании «Единой России», понимают, что в одиночку решить проблемы невозможно. Они не все члены партии, но им близка модель «Единой России», – сказал Сергей Филимонов.

Идею активнее привлекать к участию в выборах общественников ранее поддержал президент страны. В том числе об этом он говорил на встрече с активистами всероссийской акции «МыВместе». По мнению Владимира Путина, это положительно скажется на развитии страны, поскольку волонтерские движения объединяют людей разных взглядов, имеющих собственные подходы к решению разных проблем. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак тогда отметил, что партия окажет общественникам всестороннюю помощь в подготовке к выборам.

На участие в предварительном голосовании уже подано более двух тысяч заявлений: треть из них – от общественников. Среди лидеров по активности кандидатов – Москва, Московская область, Краснодарский край, Рязанская область и Чеченская Республика. Более 40% заявившихся – беспартийные, а треть – молодые люди до 35 лет.

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