В воздухе в Рязани зафиксировали превышение уровня формальдегида

Рязанские метеорологи зафиксировали превышение ПДК формальдегида в Строителе в марте этого года. По данным специалистов, которые они опубликовали в отчете, проанализировано 2662 проб воздуха по девяти ингредиентам.

В итоге оказалось, что больше всего загрязняли воздух концентрации формальдегида. Что касается оксида и диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, сероуглерода и фенола, то их содержание в целом по Рязани норм не превышало.

В целом уровень загрязнения атмосферы по городу оценивается как повышенный.

Пару дней назад министр природопользования Рязанской области заявил, что в Рязани низкий уровень загрязнения воздуха. Чиновник таким данным сам удивился (читать подробнее).

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