В воздухе в Рязани зафиксировали превышение уровня формальдегида

Рязанские метеорологи зафиксировали превышение ПДК формальдегида в Строителе в марте этого года. По данным специалистов, которые они опубликовали в отчете, проанализировано 2662 проб воздуха по девяти ингредиентам.
В итоге оказалось, что больше всего загрязняли воздух концентрации формальдегида. Что касается оксида и диоксида азота, сероводорода, диоксида серы, оксида углерода, сероуглерода и фенола, то их содержание в целом по Рязани норм не превышало.
В целом уровень загрязнения атмосферы по городу оценивается как повышенный.
Пару дней назад министр природопользования Рязанской области заявил, что в Рязани низкий уровень загрязнения воздуха. Чиновник таким данным сам удивился (читать подробнее).
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