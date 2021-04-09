«Единая Россия» передала главе администрации Рязани почти 70 коллективных обращений жителей

Фото: РОО "Единая Россия".

«В региональную общественную приемную «Единой России» поступило 67 коллективных обращений от жителей Рязани с просьбой о ремонте дворовых территорий конкретных домов. Мы подготовили письма в администрацию областного центра и в общественную комиссию по реализации муниципальной программы формирования современной городской среды города Рязани», – отметила руководитель приемной партии, депутат Рязанской областной Думы Татьяна Панфилова на встрече с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной. 9 апреля состоялась передача обращений граждан по вопросу ремонта дворовых территорий.

По словам Татьяны Панфиловой, под некоторыми обращениями подписались более 200 человек.

Елена Сорокина согласилась, что вопрос о ремонте дворовых территорий очень актуален.

«В план ремонта постараемся включить максимальное количество дворов», – отметила глава администрации.

Жители в ближайшее время смогут проголосовать за ремонт дворовых территорий того или иного дома на платформе «Обратная связь» портала «Госуслуги».

Напомним, с инициативой о выделении дополнительных средств на ремонт дворовых территорий к секретарю регионального отделения «Единой России», губернатору Николаю Любимову обратился член Генерального совета партии, заместитель секретаря регионального отделения по контролю за реализацией национальных проектов Аркадий Фомин. По поручению главы Рязанской области региональный минфин запланировал в рамках областной госпрограммы «Формирование современной городской среды» на эти цели 100 млн рублей.

На правах рекламы.