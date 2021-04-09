Появилось видео момента, как ВАЗ на Московском шоссе влетел под фуру

Появилось видео момента страшного ДТП, в котором погиб 18-летний рязанец. На кадрах видно, как легковая машина на бешеной скорости пронеслась по плохо освещенному Московскому шоссе и влетела прямо под полуприцеп припаркованного большегруза. У молодого водителя после такого столкновения шансов выжить не было, он погиб на месте.

Для извлечения легковушки из-под фуры спасатели задействовали спецтехнику и около десятка человек.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося дорожного происшествия на Московском шоссе.

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