Рязанец устроил наркопритон в рыболовном магазине

Полиция раскрыла притон, который 33-летний житель Рязанской области устроил… в магазине рыболовных принадлежностей. Помещение, арендуемое подозреваемым, располагается в одном из домов на улице Новоселов в Рязани.

«Притон время от времени посещали пять местных жителей. В рамках осмотра магазина полицейские обнаружили предметы со следами синтетических наркотических средств», - сообщает пресс-служба регионального УМВД.

У подозреваемого нашли и изъяли около 1 грамма «синтетики». Против него возбудили дела о хранении запрещенных веществ и организации притона.