Под Рязанью в сафари-парке бродячие собаки нападают на оленей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стая бродячих собак напала на пятнистого оленя в одном из сафари-парков Рязанской области. Об этом «КП-Рязань» сообщил источник в рязанском областном обществе охотников и рыболовов.

По его словам, стая из 12 бродячих собак попыталась проникнуть на территорию парка, перепрыгнув через заграждения. Двум собакам удалось это сделать, после чего они начали загонять оленя. К счастью, неподалеку были сотрудники парка, которым удалось выдворить собак с территории.

Источник отметил, что такое происходит не впервые. Осенью 2020 года в разное время собаки напали на четырех пятнистых оленей. К сожалению, им повезло меньше — всех четверых загрызли. В настоящее время в сафари-парке предприняли дополнительные меры по обеспечению безопасности животных.

На днях зампред рязанского правительства Дмитрий Филиппов высказал мысль, что власти могли бы потратить деньги на дороги, чем на содержание бездомных собак (читать подробнее).

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