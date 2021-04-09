Коронавирус унес жизнь 95-летней рязанки

В пятницу, 9 апреля, статистику летальных случаев от COVID-19 в Рязанской области пополнили три человека. В оперативной группе регионального правительства сообщили, что это 61-летний и 64-летний мужчины, а также 95-летняя женщина.

Все они скончались в феврале. Проведенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что причиной смерти во всех четырех случаев стал COVID-19.

Всего, по официальным данным, на 9 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 397 человек.

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Оперативная группа опубликовала свежую сводку (подробности).