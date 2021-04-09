Появилось видео последствий смертельного ДТП на Московском шоссе

Появилось видео с места ДТП на Московском шоссе, в результате которого погиб 18-летний рязанец. Один из водителей снял последствия трагедии на видеорегистратор, а потом выложил в «Дороги Рязани».

Страшная авария произошла около полуночи 8 апреля. Молодой человек за рулем автомобиля ВАЗ на огромной скорости влетел под полуприцеп грузовика Renault Premium, припаркованного у обочины.

Для извлечения легковушки из-под фуры спасатели задействовали спецтехнику и около десятка человек. Выжить в такой аварии было практически невозможно, 18-летний парень погиб на месте.

В настоящее время полиция продолжает устанавливать все обстоятельства случившегося.

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