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Коронавирус Covid-199 апреля 2021 11:11

Все о коронавирусе в Рязанской области на 9 апреля

Оперативная группа опубликовала свежую сводку
Источник:kp.ru
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В пятницу, 9 апреля, в Рязанской области выявили 49 новых случаев COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заболевание подтвердилось у 26 772 рязанцев.

Поправились за сутки 62 человек. Общее количество выздоровевших – 24 881 человек. Ежедневное количество поправляющихся уже несколько дней превышает количество заболевших.

К сожалению, не обошлось без пополнения летальной статистики. В списки скончавшихся внесли еще три фамилии. Всего, по официальным данным, на 9 апреля COVID-19 в Рязанской области унес жизни 397 человек.

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В оперативной группе рассказали о новых жертвах COVID-19 (подробности).

Коронавирус в Рязани