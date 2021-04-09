Рязанская ГИБДД на выходных проведет очередной рейд

Рязанская ГИБДД проведет очередной рейд. Об этом сообщила пресс-служба региональной госавтоинспекции.
В субботу, 10 апреля, инспекторы проверят соблюдение требований безопасной перевозки детей. Цель рейда – выявить водителей, не использующих детские удерживающие устройства.
«Каждый водитель должен понимать, что детское автокресло – это, прежде всего, безопасность перевозимого ребенка. Будучи непристегнутым, маленький пассажир рискует получить травмы при ДТП или резком торможении автомобиля», — отметили в ведомстве.
В ГИБДД напомнили, что за несоблюдение требований водителям грозит штраф в размере 3 тыс. рублей.
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