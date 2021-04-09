Минстрой сообщил, когда определят подрядчика на достройку дома по улице Баженова

Минстрой подготовил документы для проведения конкурсного отбора генерального подрядчика, который завершит строительство дома по улице Баженова. Об этом чиновники сообщили на странице губернатора Николая Любимова, отвечая на вопрос одной из обманутых дольщиц.

«Дом на Баженова как был недостроем, так им и остается уже четвертый год. Когда будет размещено извещение о проведении торгов по застройщику?» - обратилась к главе региона женщина.

Чиновники вышли с ответом черед двое суток, сообщив, что 8 апреля в Единой информационной системе в сфере закупок размещен план закупок, в соответствии с которым на следующей неделе будут объявлены торги.

Недостроенный дом на улице Баженова передали региональному Фонду защиты прав дольщиков в середине марта, но эта новость особого оптимизма дольщикам не внушила (читать подробнее).

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