Служители Рязанской митрополии провели литургию в исправительной колонии № 2 в честь праздника Благовещение Пресвятой Богородицы. Фото: 62.fsin.gov.ru

В исправительных учреждениях России, в том числе и Рязанской области, с 5 по 11 апреля проводится «Неделя молитвы». Служители Рязанской митрополии, как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, провели литургию в исправительной колонии № 2 в честь праздника Благовещение Пресвятой Богородицы.

Православные священники рассказывали осужденным о событии праздника, объяснили смысл исполнившихся ветхозаветных пророчеств. Протоиерей Георгий Марков в беседе с осужденными обратил их внимание на искупление вины в совершенном преступлении и на необходимость искреннего покаяния в содеянном.

Протоиерей Николай Баринов, председатель отдела Рязанской епархии по связям с УФСИН России, накануне праздника Благовещение Пресвятой Богородицы, вручил старшему инспектору отдела воспитательной работы Алле Киселевой и специалисту психологической службы Ирине Буруновой Архиерейские грамоты.

Так Рязанская епархия РПЦ отметила труд этих сотрудниц УФСИН по формированию духовно-нравственных ценностей среди осужденных вместе с церковью, информирует епархиальная пресс-служба.

Как отметил на церемонии вручения грамот отец Николай, уже можно видеть плоды доброго сотрудничества – некоторые вышедшие уже на свободу люди поменяли образ жизни, некоторые также продолжают изучать православные книги.

«Неделя молитвы» проходит в рязанских исправительных учреждениях. Фото: 62.fsin.gov.ru

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