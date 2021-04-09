Служители Рязанской митрополии провели литургию в исправительной колонии № 2 в честь праздника Благовещение Пресвятой Богородицы. Фото: 62.fsin.gov.ru
В исправительных учреждениях России, в том числе и Рязанской области, с 5 по 11 апреля проводится «Неделя молитвы». Служители Рязанской митрополии, как сообщает пресс-служба регионального УФСИН, провели литургию в исправительной колонии № 2 в честь праздника Благовещение Пресвятой Богородицы.
Православные священники рассказывали осужденным о событии праздника, объяснили смысл исполнившихся ветхозаветных пророчеств. Протоиерей Георгий Марков в беседе с осужденными обратил их внимание на искупление вины в совершенном преступлении и на необходимость искреннего покаяния в содеянном.
Протоиерей Николай Баринов, председатель отдела Рязанской епархии по связям с УФСИН России, накануне праздника Благовещение Пресвятой Богородицы, вручил старшему инспектору отдела воспитательной работы Алле Киселевой и специалисту психологической службы Ирине Буруновой Архиерейские грамоты.
Так Рязанская епархия РПЦ отметила труд этих сотрудниц УФСИН по формированию духовно-нравственных ценностей среди осужденных вместе с церковью, информирует епархиальная пресс-служба.
Как отметил на церемонии вручения грамот отец Николай, уже можно видеть плоды доброго сотрудничества – некоторые вышедшие уже на свободу люди поменяли образ жизни, некоторые также продолжают изучать православные книги.
«Неделя молитвы» проходит в рязанских исправительных учреждениях. Фото: 62.fsin.gov.ru
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