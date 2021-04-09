Появились подробности ДТП с влетевшим под грузовик ВАЗ-2113 в Рязани

Фото с места смертельного ДТП на Московском шоссе в Рязани с участием ВАЗ-2113 и грузовика. Источник: УГИБДД УМВД по Рязанской области.

Госавтоинспекция обнародовала подробности о ДТП на Московском шоссе с ВАЗ-2113 и грузовиком. Молодой водитель легкового автомобиля, как сообщалось ранее, погиб на месте аварии.

«По предварительной информации, 18-летний рязанец не выбрал безопасную скорость движения, вследствие чего не справился с управлением», - сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Рязанской области.

В итоге на большой скорости ВАЗ влетел под полуприцеп грузовика Renault Premium, припаркованного у обочины. Трагедия случилась 8 апреля примерно в 23:55.

Полицейские продолжают проверку по факту ДТП.

ДТП случилось вблизи остановки «Университет МВД России».