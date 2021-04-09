Тверскую бадминтонистку заперли в туалете, чтобы она не сыграла против рязанки

Тверскую спортсменку заперли в туалете, чтобы она не сыграла против рязанки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3-4 апреля в Рязани на базе спортивной школы «Капитан» состоялась матчевая встреча по бадминтону. Хозяева сразились с воспитанниками отделения бадминтона тверской СШОР по игровым видам спорта. Спортсмены состязались в трех возрастных группах в одиночном, парном и смешанном разрядах.

Как анонсировали хозяева, целью этой матчевой встречи было повышение спортивного мастерства игроков. Однако у гостей из Твери вызвали настоящий шок уровень организации и атмосфера этих соревнований, а также отношение и манера общения со стороны рязанских коллег, наставников и спортсменов.

Кульминацией безобразий тверичи считают тот факт, что бадминтонистку Аню Пшенко перед матчем заперли в туалете, и держали дверь, сильно напугав девочку, и рассчитывая поставить ей поражение за неявку на игру. Апелляция к судейской коллегии, уверяет сайт Tverisport.ru, по этому инциденту ничего не дала, хотя виновница этого случая нашлась легко.

Тем не менее, в общем зачете тверская команда победила 2:1.

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