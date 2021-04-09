В Рязани молодой водитель на ВАЗ влетел под фуру

Фото: vk.com/ryazandtp

На Московском шоссе в Рязани ВАЗ-2113 столкнулся с грузовым автомобилем. Часть кузова легковушки оказалась под полуприцепом. По свидетельствам очевидцев, водитель погиб на месте аварии.

Также очевидцы сообщают, что за рулем ВАЗ был молодой человек, который в силу возраста только-только получил права. Информация уточняется.

Публикации о ДТП в соцсетях с фото и видео начали появляться в ночь на 9 апреля. Место трагедии находится вблизи остановки общественного транспорта «Университет МВД России».

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