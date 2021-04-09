Двое рязанцев проплыли на отрезанной льдине по Оке 9 километров. Фото: ТКР.

Рязанец Кирилл Буженин вместе с другом проплыли на льдине по Оке около девяти километров. Об этом экстремальщик рассказал ТКР.

Идея сплава на льдине появилась спонтанно, поэтому времени на подготовку было мало. Собрали снаряжение - спасательный жилет, веревки, маленькую лодку с вещами - нашли подходящий лед, отрезали его бензопилой - и в путь.

Стартовали от озера Колпино и дальше по течению. Всего рязанцы провели на льдине пять часов.

— Случайные очевидцы сразу предлагали помощь и предлагали вызвать спасателей. Приходилось объяснять, что так все и задумано, — рассказывает опытный экстремальщик Кирилл Буженин. — Очень бы не хотелось, чтобы кто-то стал подражать, потому что это крайне опасно. И уж не дай бог, если дети вздумают такое повторить.

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