Николай Любимов: Мы должны работать для людей и вместе с людьми

Секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Николай Любимов.

- Сегодня мы обсудим важнейшие на текущий момент задачи, главной из которых остается создание социального комфорта жителей региона. Конечно, многое уже сделано. Но, тем не менее, до положительного результата еще далеко, – отметил секретарь регионального отделения «Единой России», губернатор Рязанской области Николай Любимов в начале заседания президиума регионального политсовета партии. Мероприятие состоялось 8 апреля. Участники рассмотрели 6 вопросов повестки дня.

Николай Любимов подчеркнул, что необходимо сконцентрироваться на задачах, которые ставят перед нами жители региона, и сделать все, чтобы они были выполнены.

Об организации контроля за проведением работ на объектах в рамках реализации национальных проектов на территории Рязанской области в 2021 году рассказал заместитель секретаря по работе с депутатами и депутатскими объединениями Сергей Филимонов. Он напомнил, что 48 региональных программ интегрированы в 11 национальных проектов.

- Депутатский контроль в Рязанской области осуществляется с 2019 года. За всеми объектами закреплялись депутаты Государственного федерального собрания, Рязанской областной и городской Думы, представительных органов муниципальных образований. Многоуровневый контроль дает возможность осуществлять проверку каждого проекта на всех этапах, оперативно реагировать на выявляемые нарушения, – подчеркнул Сергей Филимонов.

Он добавил, что такая практика достаточно эффективна и положительно оценивается жителями. Они видят заинтересованность в решении депутатами – членами партийных объединений «Единой России» их насущных проблем.

- Мы должны работать для людей и вместе с людьми. Каждый проект, каждое решение должны обсуждаться совместно обществом и властью. Я прошу помнить это и постоянно применять на практике, – заключил Николай Любимов.

Еще одна тема, которую обсудили члены президиума регионального политсовета, – сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Рязанская область присоединится к написанию международного исторического диктанта на тему событий войны 1941–1945 годов «Диктант Победы». Заместитель секретаря по проектной деятельности Александр Шевырев сообщил, что в 2021 году «Диктант Победы» пройдет 29 апреля. Предполагается, что количество участников составит около 20 тысяч человек. В акции смогут принять участие студенты вузов и колледжей. Также к написанию исторического диктанта были приглашены активисты регионального отделения партии «Единая Россия».

Участники партийного мероприятия единогласно проголосовали за участие региона во Всероссийском конкурсе следопытских работ школьных музеев «Неизвестный солдат».

- Это важнейшие акции, которые еще раз напомнят о подвиге нашего народа, великой цене, которая заплачена за мир и свободу Родины, – считает лидер рязанских единороссов Николай Любимов.

Он рассказал, что родной брат его бабушки до середины 1980-х годов считался пропавшим без вести.

- Его нашли следопыты, – поделился Николай Любимов. – Он был захоронен в братской могиле на «Курской дуге».

Кроме того, в 2021 году на территории Рязанской области будет проводиться межрегиональная игровая программа «Сетевой онлайн-проект «Россия. Будущее. Мы», посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны и битвы за Москву. Об опыте создания «живой экспозиции» музея обороны и тыла совместно с ребятами из Баграмовской средней школы рассказал секретарь местного отделения «Единой России» Рыбновского района, глава администрации Андрей Горелов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.