В Рязани осудили несостоявшегося закладчика

В суде Рязанского района вынесли приговор 28-летнему рязанцу, покусившемуся на сбыт психотропных веществ. Раскрытием и расследованием уголовного дела занимались сотрудники регионального УФСБ.

Являясь наркозависимым и испытывая материальные трудности из-за отсутствия постоянного источника дохода, парень решил поправить материальное положение, занявшись незаконным сбытом наркотиков. Для этого в апреле 2020 года он связался с неустановленным продавцом и получил координаты тайника с оптовой партией запрещенного товара.

«На такси молодой человек приехал в указанный ему район местности, где отыскал и вырыл из земли пакет с психотропным веществом, но был задержан оперативными сотрудниками УФСБ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.

В итоге несостоявшегося наркоторговца признали виновным и отправили на 7 лет в колонию строгого режима.

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