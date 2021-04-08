32-летний мужчина убил в квартире на улице Подгорной своего гостя

В Советский районный суд поступило уголовное дело, возбужденное в отношении 32-летнего рязанца, подозреваемого в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Следствием установлено, что в январе текущего года трое мужчин распивали спиртные напитки в квартире подозреваемого, расположенной на улице Подгорной. В какой-то момент между хозяином жилища и одним из его гостей произошла перебранка, переросшая в драку.

Затем владелец квадратных метров схватился за нож и нанес гостью не менее десяти ударов в грудь, голову и руки.

В итоге мужчина скончался от потери крови на месте преступления.

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