В Рязани похолодает до 3 градусов мороза

В пятницу, 9 апреля, в Рязани и области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на синоптиков. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, порывами до десяти метров в секунду, ночью местами до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью -3...+2°С, днем +6...+11°С.

Кроме того, ГУ МЧС напоминает, что гидрологическая обстановка в Рязанской области в норме, опасных гидрологических явлений не наблюдается. Всего с начала паводкового периода на территории Рязанской области подтоплено 12 низководных мостов.

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