Администрация Рязанского района продала участок под детской площадкой

Так выглядит детская площадка в Полянах. Фото: сайт ГТРК "Ока".

Судебное дело, заложниками которого стали родители и, главное, дети в селе Поляны Рязанского района, приобрело благодаря сюжету ГТРК «Ока» публичную огласку.

Дело в том, что непостижимым образом детская площадка на улице Первого мая в Полянах оказалась на частной территории. Установили ее в 2019 году по инициативе местных многодетных семей.

- Здесь была муниципальная земля по кадастровой карте. Обратились в администрацию с просьбой отвести землю под детскую площадку, соответственно, нам согласовали детскую площадку. За счет средств граждан завезли грунт, 4 машины песка, потому что овраг был. Расчищено место, распланировано, потом администрация нам привезла оборудование, и, соответственно, сюда установили, - рассказал председатель правления ТОС «Первомайский» Полянского сельского поселения Вадим Зайцев.

В прошлом году выяснилось, что участок, на котором установлена детская площадка, продан. Когда, как и почему администрация Рязанского района оформила сделку? Как рассказал новый владелец участка Алексей Малышев, администрация Полян устанавливала игровое оборудование уже на проданной земле, качели и горки появились здесь после выдачи покупателю постановления на разрешение выкупа земельного участка. Судебная экспертиза установила, что демонтаж детской площадки возможен, качели - не объект капитального строительства.

- Перенести его некуда, оборудование по расстоянию безопасности нигде больше по этой улице не проходит. Оно было приобретено на грант, который мы выиграли по конкурсу благоустройства в 2019 году. У нас была схема с точками, где это земля была совершено свободна от прав третьих лиц, и мы тоже приняли в этом участие, - пояснила глава администрации сельского поселения Жанна Ташнова.

Подчеркнем, что глава Рязанского района Наталья Жунева так и не вышла на связь с тележурналистами, сколько те не пытались получить ее комментарий по этому поводу.

Напомним, что экс-заместитель Жуневой как раз по ЖКХ, Борис Ясинский, в скором будущем может стать «главным по городскому хозяйству» областного центра.

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