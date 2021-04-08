В аварии в Рыбновском районе пострадал 45-летний местный житель

Последствия ДТП в Рыбновском районе, где столкнулись «Нива» и грузовой автомобиль MAN. Фото: 62.мвд.рф

7 апреля в Рыбновском районе столкнулись «Нива» и грузовой автомобиль MAN с полуприцепом. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла на 1-м километре автодороги «Высокое – Житово – Ильинское» приблизительно в 19:50.

По предварительной информации, 45-летний местный житель на «Ниве» из-за несоблюдения бокового интервала столкнулся с грузовиком, которым управлял 43-летний житель Краснодарского края.

В результате пострадал водитель «Нивы». Проводится проверка.