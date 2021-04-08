В «Единой России» назвали возможные меры поддержки многодетных семей

Одной из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются многодетные семьи, является необходимость подтверждать свой статус для получения льгот. Такая ситуация возникает, в том числе, при переезде в другой регион. В этой связи «Единая Россия» предлагает установить федеральный статус многодетных – он может подтверждаться удостоверением, действительным на территории всей страны, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. 6 апреля на площадке «Единой России» прошел тематический круглый стол. В нем приняли участие руководство партии, представители профильного министерства, активисты региональных отделений и эксперты.

Эксперты обратили внимание, что ситуация с объемом и содержанием помощи многодетных семей существенно различается от региона к региону. Например, в половине субъектов РФ предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте, но в других такая льгота отсутствует.

«Это создает неравные условия. В этой связи необходим единый гарантированный стандарт поддержки, независимо от региона проживания», – уверен Андрей Турчак.

Нужны и единые критерии отнесения семьи к многодетным, считает уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. Они должны быть закреплены в федеральном законе.

«Принимаемые сегодня меры достаточно фрагментарны. Определение критериев отнесения семьи к категории многодетных, назначение мер социальной поддержки и иной помощи отдано на откуп регионам. Это лишает возможности к системному подходу в этом вопросе. Конечно, это неприемлемо», – отметила Анна Кузнецова.

Эксперты среди мер поддержки многодетным предлагали снизить первоначальный взнос по «Семейной ипотеке» до 10%, распространить действие программы и на вторичный рынок для жителей малых городов и сельских поселений, рекомендовать банкам, микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам до 2022 года ввести мораторий на взыскание жилья многодетных за долги. Участники дискуссии предложили расширить госпрограмму «Семейный автомобиль» для многодетных – снизить процентную ставку по кредиту или вовсе сделать его беспроцентным.

Герой России, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, член фракции «Единой России» Андрей Красов поддержал предложение об установлении федерального статуса семей, воспитывающих трех и более детей.

«Это имеет огромное значение для многодетных семей военнослужащих, которые по долгу службы могут часто менять место жительства. Не нужно будет каждый раз подтверждать свой статус для получения льгот», – считает Андрей Красов.

Парламентарий добавил, что участники дискуссии выступили с инициативами по изменению федерального законодательства и расширению действующих программ поддержки семей с детьми. «Единая Россия» доработает их и направит в правительство.

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