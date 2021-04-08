Из-за дождей в Рязани приостановили ремонт дорог

Из-за прошедших в ночь на 8 апреля дождей в Рязани приостановили ремонтные работы по заделке аварийных ям и выбоин на дорогах, сообщает пресс-служба городской администрации. Возобновить ремонт власти планируют, как только улучшится погода.

Всего за минувшие сутки заделывали выбоины горячей асфальтобетонной смесью на двух участках дорог - на улицах Военных автомобилистов и Михайловском шоссе. А на Северной окружной дороге подготовили к ремонту более 100 кв. метров дорожного полотна.

Отметим, днем 8 апреля в Рязани ожидается сильный юго-западный ветер с порывами от 12 до 17 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 23 метров в секунду (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- WhatsApp / Viber / Telegram: +7-900-910-82-12;

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!