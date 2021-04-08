Из-за сильного ветра в Рязани объявили метеопредупреждение

Рязанцев просят быть внимательными и осторожными. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Рязанской области из-за неблагоприятной погоды объявили метеопредупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС со ссылкой на синоптиков.

Днем 8 апреля ожидается сильный юго-западный ветер с порывами от 12 до 17 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 23 метров в секунду.

В складывающихся погодных условиях рязанцам необходимо соблюдать элементарные правила безопасности: держаться подальше от плохо закрепленных рекламных конструкций, линий электропередачи, старых деревьев, не ходить под крышами домов.

Неблагоприятная погода сохранится до конца суток.

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