Активисты рассказали, зачем спилили свадебные замки у Рязанского кремля

Всего было спилено 176 замков общей массой 51 килограмм.

Двое волонтеров очистили при помощи болгарки четыре секции ограды у Рязанского кремля от навесных замков, повешенных невоспитанными новобрачными. Всего в рамках акции, получившей название «Болгарка против невежества», было спилено 176 замков общей массой 51 килограмм.

Корреспондент «КП-Рязань» поговорил с идейным вдохновителем акции Алексеем Янаки и узнал у него для чего все это было сделано.

- У каждого человека в жизни наступает такой момент, когда он понимает, что больше смотреть на это не может. Я в этом городе родился, я почти всю жизнь здесь прожил, очень люблю историю и эту ограду я вижу сколько помню себя. Мало того, что мне никогда не нравилась эта традиция, я ее считаю верхом дикости и невежества. Понятно, что со своим оборудованием я не смогу очистить всю ограду, но так я хотя бы привлеку внимание к этой проблеме, - поделился своими переживаниями Алексей.

Активист рассказал, что пытался согласовать свою работу с муниципальными властями, однако выяснилось, что ограда у Рязанского кремля не числится ни у кого на балансе - ни у города, ни у музея-заповедника и даже РПЦ.

До акции ограда выглядела так.

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